Bologna, infortunio al ginocchio: stagione a rischio

Infortunio al ginocchio nel match tra Bologna e Torino per Nico Dominguez: l’argentino potrebbe terminare anticipatamente la sua stagione

Brutte notizie in casa Bologna, con Sinisa Mihajlovic che rischia di fare a meno per la parte finale della stagione di Nico Dominguez. Il centrocampista è stato infatti costretto ad uscire in barella dopo dieci minuti del primo tempo per uno scontro di gioco con Singo nella sfida giocata ieri sera contro il Torino. L’argentino ha rimediato un infortunio al ginocchio, che potrebbe fargli terminare anticipatamente la stagione. Domani sono previsti esami che stabiliranno l’entità dell’infortunio. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Mihajlovic però non ha nascosto la sua preoccupazione al termine del match: “Lui è un giocatore che non molla mai e che non ha paura di giocare sopra il dolore. Il fatto che sia stato costretto ad uscire mi preoccupa parecchio”.