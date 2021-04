I nostri utenti invitati ad esprimersi in merito alla Superlega: la maggioranza si è detta dispiaciuta di un addio definitivo al progetto

Il tema Superlega è stato certamente l’argomento più caldo di questo inizio settimana. Andrea Agnelli ha annunciato la conclusione, anche se alcune società come Milan e Juventus hanno sottolineato di voler credere ancora nel progetto. Agli utenti Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto se fossero stati dispiaciuti di un addio definitivo. Il risultato del sondaggio proposto si è rivelato molto equilibrato. Il 50,4% si è detto dispiaciuto, mentre il 49,6% ha votato per il no. Segno di come la proposta Superlega avesse davvero diviso pensieri e opinioni dei tifosi.

