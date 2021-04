Serie A, gol e spettacolo tra Genoa e Benevento | Vince il Cagliari a Udine

Si è appena un bel mercoledì di campionato con il 2-2 tra Genoa e Benevento, mentre vincono Cagliari e Sampdoria col pareggio del Torino

Termina un’emozionante turno infrasettimanale di Serie A. Ben sei le partite del campionato italiano in contemporanea, una cose che difficilmente si vede ogni domenica. Gol e spettacolo a Marassi tra Genoa e Benevento, soprattutto nel primo tempo. In vantaggio la squadra ospite con Nicolas Viola su rigore, raggiunto da Pandev al 10′. Alla perla di Lapadula col sinistro ha risposto ancora una volta il macedone. La partita è stata ricca di occasioni, ma il 2-2 è rimasto invariato fino alla fine.

LEGGI ANCHE >>> ECA, Al-Khelaifi nuovo presidente: sostituisce Agnelli | Comunicato UFFICIALE

Pareggio anche per il Torino in casa del Bologna: in vantaggio i rossoblu con Barrow al 25′, al quale ha risposto il bel gol di Mandragora nella ripresa. Un punto che fa ben sperare il Cagliari, vittorioso alla Dacia Arena contro l’Udinese grazie al rigore di Joao Pedro. Due punti guadagnati su Benevento e Torino per la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Semplici. Vittoria in trasferta anche per la Sampdoria, decisivo Quagliarella contro un Crotone vicino alla retrocessione in Serie B.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO SPEZIA-INTER | Provedel insuperabile, Eriksen e Lukaku flop

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 66, Juventus 65 Atalanta 64*, Napoli 60, Lazio** 58, Roma 54*, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina 33, Genoa 33, Spezia 33, Torino* 31, Benevento 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15.

*una partita in meno **due partite in meno