Le pagelle di Milan-Sassuolo, match di San Siro, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

Il Milan gioca bene per più di un’ora e trova il gol del vantaggio, meritato, con Calhanoglu. De Zerbi la ribalta con i cambi giusti e grazie ad un super Raspadori.

Ecco i voti:

MILAN

Donnarumma 6 – Non può davvero nulla in occasione dei due gol presi. Meglio rispetto al Genoa nelle palle alte.

Calabria 6 – Non si fa saltare mai quando è puntato e con Boga non è facile. Meno propositivo del solito in fase offensiva ma il suo rientro è comunque positivo. Dall’86’ Kalulu s.v.

Kjaer 6 – Pronto a raddoppiare e a dare sempre una mano ai compagni. Un rimpallo non lo aiuta in occasione del primo gol di Raspadori.

Tomori 5 – E’ il solito muro invalicabile per 80 minuti. Non ha paura pressando altissimo e con successo, fino alla trequarti. In occasione del secondo gol, però, si perde completamente Raspadori.

Dalot 5,5 – Ha a che fare con il cliente più scomodo, Domenico Berardi, che limita bene fino all’83’. In occasione del secondo gol di Raspadori concede il sinistro all’attaccante esterno del Sassuolo.

Meite 5 – Risulta spesso impreciso e molle in determinate occasioni nel corso del primo tempo. Meglio nella ripresa quando il Milan affonda sotto i colpi di Raspadori. Dall’86’ Castillejo s.v.

Kessie 6 – Domina per più di un’ora ma nel finale, come il resto dei compagni, non è lucido come dovrebbe.

Saelemaekers 6,5 – Entra più del solito dentro al campo. Come al solito ci mette tanta corsa e sacrificio. E’ da una sua iniziata che nasce il gol dell’1-0. Dall’86’ Brahim Diaz s.v.

Çalhanoglu 7 – Un gol da numero dieci, che ricorda quelli che faceva spesso Del Piero. Tante buone giocate prima di finire la benzina. Dal 73′ Krunic 5 – Il suo ingresso in campo coincide con il tracollo rossonero. Altra pasta rispetto al turco

Rebic 6 – Tanto sacrificio per l’attaccante croato, sempre utile per far giocare bene la squadra. Non ha modo per timbrare il cartellino. Dal 74′ Mandzukic 5 – Prova a metterci il fisico, senza successo. Entra in campo quando il Milan perde la sua qualità in avanti

Leao 5 – Non sembra mai convinto di quello che sta facendo. Pioli gli piazza vicino Rebic e fa meglio rispetto al Genoa ma troppo poco per incidere.

All.Pioli 5,5 – Per un’ora il suo Milan gioca bene, contrariamente a De Zerbi non indovina i cambi e la sua squadra affonda a San Siro.

SASSUOLO

Consigli 6 – Non può nulla sul gol di Calhanoglu. Ottimo poi proprio sul turco e Saelemaekers.

Muldür 5 – Si perde in marcature il connazionale, dimostrando di non essere un fenomeno in fase difensiva. Decisamente meglio quando è chiamato ad attaccare. Dal 63′ Toljan 6,5 – La sua intraprendenza permette al Sassuolo di trovare il gol del pari.

Marlon 6,5 – Prova attenta del centrale di De Zerbi che non va mai in difficoltà con gli attaccanti rossoneri.

Ferrari 6 – Si perde Leao in una sola circostanza. Lo soffre, come è ovvio, a campo aperto. Per il resto se la cava bene.

Kyriakopoulos 6 – Non è un velocista ma accompagna bene il gioco sulla sinistra. Non fatica tantissimo in fase difensiva.

Obiang 5 – Fatica a reggere i ritmi alti del Milan. Non convince in entrambe le fasi. Dal 72′ Lopez 6 – E’ chiamato a metterci più qualità e lo fa entrando bene in campo

Locatelli 6,5- I suoi cambi di gioco sono sempre puntuali, come tutta la sua regia. Gioca a testa alta dimostrando di valere palcoscenici importanti come San Siro.

Berardi 6,5 – E’ limitato bene da Dalot che non gli consente di essere praticamente mai pericoloso ma alla fine risulta decisivo con l’assist per il secondo gol di Raspadori.

Djuricic 5 – Non si accende praticamente mai il fantasista di De Zerbi, faticando ad entrare in partita. Dal 63′ Traore 6,5 – Pronti via ed è subito pericoloso e tra i protagonisti della clamorosa rimonta del Sassuolo

Boga 6 – Quando mette il turbo è difficile da contenere ma il Milan riesce a limitarlo raddoppiando su di lui.

Defrel 4,5 – E’ spesso un corpo estraneo della manovra offensiva. Tomori e Kjaer lo annullano. Dal 63′ Raspadori 8 – Tiene botta ai difensori del Milan più del compagno. Trova il gol dell’uno a uno da vero rapace d’area di rigore. Poi il raddoppio, beffando Tomori, ed è subito Raspadori show.

All. De Zerbi 7 – Dopo un’ora di gioco in cui il Milan fa meglio, la ribalta con i cambi. La carta Raspadori gli permette di sbancare San Siro.

Sacchi 6,5 – Partita che scorre via facilmente per il fischietto di Macerata. Estrae giustamente solo un cartellino e non è chiamato a nessun intervento decisivo.

TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-2

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Leão. A disp.: Jungdal, Tătăruşanu; Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Castillejo, Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Mandžukić. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. A disp.: Pegolo, Turati; Chiricheș, Peluso, Rogerio, Toljan; Bourabia, Lopez, Magnanelli, Traore; Haraslin, Oddei, Raspadori. All.: De Zerbi.

Arbitro: Sacchi di Macerata

AMMONITI: 60′ Djuricic

ESPULSI:

GOL: 30′ Calhanoglu (M), 77′ e 83′ Raspadori (S)