Milan-Sassuolo, i convocati di Pioli | Tre assenze pesantissime!

Il Milan ha diramato la lista dei convocati di Stefano Pioli per la sfida di oggi contro il Sassuolo: out Theo Hernandez, Bennacer e Ibrahimovic

Torna in campo il Milan di Stefano Pioli. Alle ore 18.30, i rossoneri ospiteranno a ‘San Siro’ il Sassuolo di De Zerbi. Sono diverse, e pesanti, le defezioni per l’allenatore: non saranno infatti della partita Theo Hernandez, Bennacer e Ibrahimovic. È invece recuperato Calhanoglu. Ecco la lista dei convocati diramata dal Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

PORTIERI: G. Donnarumma, Jungdal, Tatarușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Çalhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Leao, Mandzukic, Rebic.