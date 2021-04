Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Parma, match dell’Allianz Stadium valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A. Alex Sandro risponde a Burgman

Alex Sandro rimette i piedi la Juventus nel match dell’Allianz Stadium contro il Parma. La prodezza balistica di Brugman direttamente su punizione aveva portato in vantaggio al 25′ i ducali, ripresi qualche minuto prima dell’intervallo dal potente sinistro del laterale brasiliano, al suo primo gol stagionale. Juve deludente, Parma pimpante e ficcante nelle ripartenze con la velocità di Gervinho. Ronaldo (che non salta in barriera sul gol di Brugman) non incide e spreca ad inizio gara la palla del vantaggio sul lampo di un vivace Dybala. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Parma, il gesto di Agnelli dopo il flop Superlega

JUVENTUS

Buffon 5,5

Danilo 5,5

Bonucci 5,5

De Ligt 6,5

Alex Sandro 7

Cuadrado 6

Arthur 5,5

Bentancur 5,5

McKennie 5

Dybala 6,5

Cristiano Ronaldo 5

All. Pirlo 5,5

PARMA

Colombi 6

Laurini 5,5

Osorio 6

Bani 6,5

Pezzella 6,5

Grassi 6,5

Brugman 7

Man 5,5

Pellè 6,5

Gervinho 6,5

All. D’Aversa 6,5

Arbitro: Giacomelli 6

TABELLINO

JUVENTUS-PARMA 1-1

25′ Brugman (P); 42′ Alex Sandro

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Bernardeschi, Frabotta, Ramsey, Kulusevski, Rabiot, Felix Correia, Morata

Parma (5-3-2): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa

A disposizione: Sepe, Busi, Zagaritis, Dierckx, Valenti, Sohm, Hernani, Traore, Karamoh, Cornelius, Brunetta, Mihaila, Camara

Arbitro:Giacomelli (sez. Trieste)

VAR: La Penna

Ammoniti: McKennie (J)

Espulsi:

Note: recupero 0′