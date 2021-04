Juve-Parma, D’Aversa non cerca scuse in conferenza: “Noi i responsabili”

Le dichiarazioni di Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Parma sconfitto sul campo della Juventus nonostante l’iniziale vantaggio con la prodezza di Brugman. Roberto D’Aversa analizza il ko di questa sera della squadra ducale: “Il primo tempo è stato buono, poi il pareggio prima dell’intervallo ha un po’ compromesso la nostra partita. Purtroppo, spesso concediamo dei gol su palla inattiva”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juve-Parma, Pirlo: “Buffon ha ancora voglia. Ronaldo in barriera…”

Prosegue D’Aversa: “Un’altra rimonta? Abbiamo perso 19 punti in situazioni di vantaggio, sicuramente con un po’ di bravura in più nel gestire le partite saremmo in una posizione diversa di classifica. L’ultima trasferta a Cagliari, per come è finita, è stata clamorosa in questo senso. Ma se ciò accade, siamo noi i responsabili e significa che abbiamo delle lacune”.