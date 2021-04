Juventus-Parma, i convocati di Pirlo: torna Cristiano Ronaldo

Per la sfida di questa sera, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A contro il Parma, la Juventus ritrova Ronaldo

Sono ventuno i convocati dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, per la sfida di questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium contro il Parma di D’Aversa. Nella lista, dopo il forfait contro l’Atalanta per noie muscolari, torna Cristiano Ronaldo, come già annunciato anche dallo stesso trainer bianconero nella conferenza stampa della vigilia. Non ci sarà, invece, Demiral a causa di un affaticamento muscolare. Ecco la lista completa: Szczesny, Pinsoglio, Buffon, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala, Felix Correia.