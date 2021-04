Per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, l’Udinese di Luca Gotti ospita il Cagliari di Leonardo Semplici

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo la clamorosa, e importantissima in chiave salvezza, vittoria in rimonta all’ultimo minuto nello scontro diretto contro il Parma, il Cagliari di Leonardo Semplici affonta l’Udinese in trasferta per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Luca Gotti sono reduci dalla vittoria sul campo del Crotone nel turno precedente e veleggiano al dodicesimo posto in classifica con undici punti di vantaggio sui rivali di giornata, terzultimi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-CAGLIARI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Okaka, Forestieri. All. Gotti



CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Deiola, Asamoah; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan* 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio** 58, Roma 54, Sassuolo* 49, Verona* 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Fiorentina* 33, Genoa 32, Spezia 32, Torino** 30, Benevento 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15.

* una partita in più ** una partita in meno