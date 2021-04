Per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, la capolista Inter di Antonio Conte fa visita allo Spezia di Italiano

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Nel turno infrasettimanale, valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, l’Inter capolista fa visita allo Spezia. I nerazzurri di Antonio Conte sono reduci dal pareggio ottenuto in trasferta in casa del Napoli di Gattuso nel turno precedente; di contro, i padroni di casa di Vincenzo Italiano tornano in casa vogliosi di riscatto dopo il pesante 4-1 patito contro il Bologna in trasferta. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-INTER

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli, Farias. All. Italiano



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan* 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio** 58, Roma 54, Sassuolo* 49, Verona* 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Fiorentina* 33, Genoa 32, Spezia 32, Torino** 30, Benevento 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15.

* una partita in più ** una partita in meno