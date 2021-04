Calciomercato Juventus e Milan, futuro Donnarumma | Strategia shock

Gianluigi Donnarumma resta al centro del calciomercato tra mancato rinnovo, Milan, Juventus e il pressing di alcune delle maggiori big internazionali. La strategia per l’estremo difensore

Il Milan prosegue la sua corsa in campionato con tutta l’intenzione di preparare al meglio il finale di stagione. I rossoneri, tra la vittoria contro il Genoa e il terremoto legato alla Superlega, valutano anche le prospettive sul calciomercato e legate, in questa fase, ai rinnovi di contratto. In particolare, un nome particolarmente chiacchierato nelle ultime settimane è certamente quello di Gianluigi Donnarumma.

Da mesi ormai, si parla del rinnovo di contratto del portiere e degli scenari per il suo futuro. Resta la distanza economica tra le richieste di Mino Raiola e la proposta del Milan. Una situazione particolarmente intricata, soprattutto perché manca sempre meno alla scadenza del contratto e le prospettive per il futuro sono tutte da valutare, anche in ottica Juventus come vi abbiamo riportato nelle ultime settimane. Sullo sfondo non possono mancare gli interessamenti per un talento che sta dimostrando tutto il suo valore sulla scena italiana e internazionale e ha rimarcato le sue qualità anche in questa stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, Donnarumma in ottica PSG: il piano di Leonardo e l’intreccio con Navas

Il futuro dell’estremo difensore si intreccia inevitabilmente con le dinamiche in casa PSG. I transalpini rappresentano, infatti, uno dei club che più si è interessato al calciatore negli ultimi mesi. Secondo quanto vi avevamo riportato già nelle scorse settimane e come conferma ora ‘buzz sport’, in realtà il mancato rinnovo nell’immediato non rappresenterebbe una notizia molto buona per i piani di Leonardo.

Il dirigente vede, infatti, Donnarumma come il successore ideale di Navas, ma il contratto dell’attuale estremo difensore scadrà nel 2023. La sua affidabilità è indubbia e il PSG per il momento vuole andare avanti con lui. Poi ci sarà tempo per Donnarumma e in particolare la stagione designata è quella 2023/24. Scenari e prospettive che nell’ottica del rinnovo di contratto restano decisamente interessanti.