Calciomercato Juventus, rinnovo Vinicius | Grana Zidane

La Juventus monitora con attenzione ciò che succede in casa Real Madrid con Zinedine Zidane e Vinicius Junior

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Real Madrid si fanno sempre più fitti, non solo per quanto riguarda l’aspetto Superlega. Andrea Agnelli ha sempre sognato di ingaggiare Zinedine Zidane per conquistare la Champions League, e anche altri top player dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018. Uno di questi è Vinicius Junior, esterno offensivo brasiliano, autore di 6 gol e 6 assist in 40 partite stagionali, non tutte dal primo minuto.

Juventus, Zidane non gradisce il rinnovo di Vinicius

Una titolarità che Zidane non gli ha sempre concesso. Ma il Real Madrid sembra puntare molto su Vinicius e secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, è stato anche trovato un accordo per rinnovare il contratto. Una sorpresa per ‘Zizou’, che lo ritiene un elemento sacrificabile, a maggior ragione se dovesse arrivare Kylian Mbappé. In più, il tecnico francese non avrebbe gradito di aver scoperto tutto ciò dalla stampa, e non dal club, non comprendendo come sia possibile lasciar andar via Sergio Ramos e non Vinicius. La Juventus resta spettatrice interessata della situazione di Zidane, ma anche dello spagnolo e dell’ex Flamengo.