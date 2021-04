Calciomercato Juventus, colpo Isco | Bianconeri in pole

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Isco, in uscita dal Real Madrid: ecco tutti i dettagli dalla Spagna

La Juventus è sempre molto attenta a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. L’idea del ds Paratici è quella di aggiungere qualità alla trequarti offensiva della rosa di Andrea Pirlo, e l’idea è quella di acquistare calciatori in lista trasferimenti nei rispettivi club. Uno di questi è Isco, in uscita dal Real Madrid e con il contratto in scadenza nel 2022. Zidane non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto.

Dalla Spagna: Juventus in pole per Isco

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la Juventus è la squadra in vantaggio per acquistare Isco, sul quale c’è anche il Siviglia. Il Real Madrid sembra potrebbe cedere il giocatore per circa 20 milioni di euro, un’occasione da sfruttare per Paratici. A Pirlo il giocatore piace molto, così come a Cristiano Ronaldo, suo ex compagno ai tempi dei Blancos. Un profilo che ai bianconeri manca e che potrebbe far comodo con la sua tecnica ed esperienza.