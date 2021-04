Verona, Juric contro la Superlega: “Il calcio non è questa roba!”

Juric, tecnico del Verona, si scaglia contro la Superlega dopo Verona-Fiorentina

Anche Ivan Juric si scaglia contro la SuperLega. Il tecnico del Verona ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta odierna contro la Fiorentina. Chiaro il suo messaggio in diretta tv: “Penso che oggi De Zerbi ha parlato bene. Per noi il calcio non è questa roba che fanno loro – spiega a ‘Sky Sport’ – Il calcio è molto di più, un sentimento profondo. Fare un campionato chiuso a me non piace, poi bisogna gestire meglio i soldi”.

Dopo ore di grandi critiche da tutto il mondo dello sport, i 12 club fondatori hanno deciso di incontrarsi stasera per discutere lo scioglimento della Superlega.