I nostri utenti invitati ad esprimersi in merito ad una possibile quarta squadra italiana in Superlega hanno votato per la Roma

La Superlega continua a far discutere. Come è noto i club italiani, che vi hanno aderito, sono Milan, Juventus e Inter. Al momento le squadre sono 12, mancano dunque ancora otto squadre e alcune di queste potrebbero essere del nostro paese. Agli utenti Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto quale dovrebbe essere la quarta squadra della Serie A a far parte della Superlega. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il 40% dei votati si è espressa a favore della Roma, che ha preceduto Napoli (28.1%), Atalanta (25,5%) e Lazio (6%). Nel frattempo i giallorossi hanno emanato un comunicato dicendosi fortemente contrari, così come De Laurentiis, che si è affidato ad un tweet, per smentire qualsiasi tipo di trattativa.