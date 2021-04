Serie A, Verona-Fiorentina 1-2: Vlahovic e Caceres per il colpo salvezza

Colpo esterno della Fiorentina sul campo del Verona. Decidono un rigore di Vlahovic e Caceres

Torna a vincere la Fiorentina di Iachini nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. La squadra viola passa sul campo del Verona grazie alle reti di Vlahovic e Caceres. L’attaccante serbo sblocca su rigore nel primo tempo, nella ripresa il difensore firma il raddoppio. Non basta ai padroni di casa il gol di Salcedo che riapre momentaneamente la partita. La Fiorentina scavalca così in classifica Genoa e Spezia, allungando a +8 sul Cagliari terz’ultimo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

VERONA-FIORENTINA 1-2: 45’+2 rig. Vlahovic (F), 65′ Caceres (F), 72′ Salcedo (V)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio** 58, Roma 54, Sassuolo 46, Verona* 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Fiorentina* 33, Genoa 32, Spezia 32, Torino** 30, Benevento 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15.

* una partita in più

** una partita in meno