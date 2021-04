La Roma perde per infortunio lo spagnolo Pedro: stop di circa dieci giorni per l’esterno ex Chelsea. A rischio anche l’andata delle semifinali di Europa League

Tegola per la Roma di Paulo Fonseca. Lo spagnolo Pedro ha rimediato una lesione di primo grado al flessore destro. Per l’esterno ex Chelsea, autore fin qui di una stagione – la prima in giallorosso – tutt’altro che esaltante, si prevede uno stop di circa 10 giorni.

Pedro salterà dunque le prossime due sfide di campionato contro Atalanta e Cagliari, nonché probabilmente la supersfida col Manchester United del 29 aprile valevole per l’andata delle semifinali di Europa League.