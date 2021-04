Nella bozza del decreto legge che regolerà le riaperture arriva la doccia gelata per gli stadi: la Serie A chiude senza tifosi

No alla Serie A, sì agli Europei. Dalla bozza del decreto legge che regolerà le riaperture in Italia arriva la doccia gelata per il mondo del calcio e dello sport in generale. Sì alla presenza dei tifosi in zona gialla soltanto a partire dal 1° giugno e non da maggio come ci si attendeva.

Restano i limiti di capienza già stabiliti: massimo 25% della capienza autorizzata, ma senza superare i mille tifosi negli impianti all’aperto e cinquecento per quelli al coperto. Deroga per la capienza dell’Olimpico in occasione degli Europei. Sempre in zona gialla, ma dal 26 aprile, via libera al ritorno degli sport di contatto: sì quindi alla ripartenza del calcio amatoriale e dilettantistico, così come alle partitelle tra amici.