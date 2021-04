Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentaduesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla trentunesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Torna l’incubo dei fantallenatori: il turno infrasettimanale. Il martedì di Serie A, condizionato dalla nascita della SuperLega, si apre con la sfida fra il Verona di Ivan Juric e la Fiorentina di Beppe Iachini. Chiude il turno il big match fra Napoli e Lazio giovedì sera.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Verona-Fiorentina martedì ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Hot: Barak cerca riscatto. Sempre ok Vlahovic!

Not: Amrabat non ci convince!

Sorpresa: Lasagna può tirare fuori il bonus!

Milan-Sassuolo mercoledì ore 18.30

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

Hot: Rebic in casa è una garanzia. Bene anche Berardi contro il Milan

Not: Castillejo non ci fa impazzire

Sorpresa: Attenzione all’ex Locatelli

Bologna-Torino mercoledì ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Hot: Soriano e Mandragora: certezze del centrocampo

Not: Danilo è in un momento no

Sorpresa: Sanabria ha ancora colpi in canna

Crotone-Sampdoria mercoledì ore 20.45

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Keita, Quagliarella.

Hot: Simy non si può più togliere. Augello è una certezza

Not: Adrien Silva ha il giallo facile

Sorpresa: Damsgaard può avere il guizzo

Genoa-Benevento mercoledì ore 20.45

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Scamacca, Destro.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Caldirola; Letizia, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

Hot: Destro può riprendere la striscia! Viola è una garanzia

Not: Improta non ci fa impazzire

Sorpresa: Zajc ha i guizzi giusti

Juventus-Parma mercoledì ore 20.45

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila.

Hot: Ronaldo si riprenda la Juve! Ramsey-Man uomini da bonus!

Not: Sepe rischia di prenderne davvero tanti!

Sorpresa: Kurtic può metterci la testa!

Inter-Spezia mercoledì ore 20.45

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Gyasi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hot: La LuLa è da tempo che non lascia il segno! Rilanciateli! Sì a Maggiore

Not: Marchizza può andare tanto in difficoltà

Sorpresa: Attenzione al giovane Piccoli, pronto per i tre punti

Udinese-Cagliari mercoledì ore 20.45

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Okaka.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

Hot: tutto sulle spalle di Pereyra! Nainggolan-Pavoletti gli ultimi a mollare

Not: Rugani si è mostrato in enorme difficoltà, meglio lasciarlo fuori

Sorpresa: Nuytinck è sempre un’ottima idea, arriva pure il bonus?

Roma-Atalanta ore 18:30

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.

Hot: Ci fidiamo di Pellegrini-Mkhitaryan! Muriel non lo prende nessuno!

Not: Lasciate fuori Ibanez, se non è in serata può mettervi in difficoltà

Sorpresa: Finalmente Pessina! E’ tempo di far bene anche al fantacalcio!

Napoli-Lazio giovedì ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Hot: Insigne-Mertens sono sempre una buona idea! Sì a Milinkovic e Lazzari

Not: Bakayoko può portare malus, lasciatelo fuori

Sorpresa: Attenzione a Caicedo, segna quando meno ve lo aspettate