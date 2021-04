Roma e lo Stadio Olimpico saranno sede del match inaugurale di Euro 2020 con l’Italia che affronterà la Turchia

In bella mostra nei luoghi più affascinanti e significativi della Capitale d’Italia. Il trophy tour di Euro 2020 è iniziato in mattinata al Campidoglio, sotto la statua del Marco Aurelio, passando per il Colosseo, la Terrazza del Pincio, Ponte Sant’Ange e lo Stadio Olimpico, con Demetrio Albertini, vicecampione d’Europa con la Nazionale italiana nel 2000 e attualmente presidente del Settore Tecnico della FIGC, testimonial per l’Italia. Presente anche Skillzy, la mascotte ufficiale del torneo. Roma è sede della partita inaugurale degli Europei: la finale si giocherà l’11 luglio a Wembley.

