Coronavirus, bollettino 20 aprile: 12.074 nuovi casi e 390 morti

Coronavirus, bollettino 20 aprile: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile relativo allo sviluppo dell’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.074 nuovi casi e 390 decessi, con 294.045 tamponi molecolari effettuati. Il tasso di positività è del 4,1%, in calo rispetto al 6% di ieri mentre i pazienti in terapia intensiva sono sono 3.151 in calo di 93 unità.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.891.063, con ben 117.633 morti.

Attualmente positivi: 482.715

Deceduti: 117.633 (+390)

Dimessi/Guariti: 3.290.715 (+22.453)

Ricoverati: 26.406 (-580)

di cui in Terapia Intensiva: 3.151 (-93)

Tamponi: 55.535.217 (+294.045)

Totale casi: 3.891.063 (+12.074, +0,31%)