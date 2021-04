Calciomercato Serie A, un giocatore in uscita dal Barcellona piace a tre club italiani: il prezzo è favorevole

Occasione di mercato dal Barcellona, che in vista dell’estate provvederà ad alcune cessioni per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Alcuni calciatori sono ormai fuori dal radar di Ronald Koeman, tra cui Junior Firpo, nome già caldo per le compagini di Serie A la scorsa estate.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Colpo a zero: firma imminente

L’esterno naturalizzato spagnolo sarà messo in vendita, secondo ‘todofichajes.com’, a circa 12 milioni di euro, accettando come formula quella del prestito con obbligo di riscatto nel 2022. Pretese al ribasso da parte dei blaugrana rispetto alla scorsa estate, con il prezzo che potrebbe ulteriormente scendere a 10 milioni. Ci pensano in particolare, nel nostro campionato, Roma, Napoli e Lazio. La corsa a tre appare apertissima.