Kylian Mbappe è in scadenza di contratto nel 2022 con il Psg: per il suo futuro arriva un nuovo indizio da non sottovalutare

Per Kylian Mbappe si avvicina l’ora delle decisioni. In scadenza di contratto con il Psg nel 2022, l’attaccante francese è chiamato a decidere tra rinnovo e addio. Come raccontato da Calciomercato.it, fonti vicine al presidente Florentino Perez danno come imminente la chiusura del trasferimento di Mbappe al Real Madrid. Un affare reso possibile anche dai grandi introiti che garantirebbe la Superlega e che consentirebbe al club spagnolo possibilità economiche che attualmente non sono garantite vista la situazione finanziaria. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calciomercato, Mbappe cerca casa a Madrid

Ad avvalorare questa ipotesi ci sono le notizie che arrivano dalla Spagna: è ‘goal.com’ a parlare delle mosse immobiliari del 21enne attaccante del Psg. Mbappe avrebbe incaricato, infatti, una persona di fiducia per trovare casa a Madrid. Ovviamente un movimento di questo tipo non fa altro che alimentare le voci sul possibile approdo alla corte del Real Madrid del transalpino, anche se non è insolito per i grandi campioni fare operazioni immobiliari di questo genere in giro per l’Europa.

Di certo c’è la volontà del Real Madrid di mettere le mani su Mbappe e le indiscrezioni che parlano di un affare che viene definito come imminente. Una trattativa legata anche al ritorno di Ronaldo al Real Madrid, ‘stroncato’ dallo stesso presidente delle ‘merengues’.