Appena esonerato dal Tottenham, Josè Mourinho potrebbe trovare subito squadra: Jorge Mendes regista dell’operazione e Ronaldo…

Un anno e qualche mese, tanto è durato Josè Mourinho sulla panchina del Tottenham. Dopo il pareggio contro l’Everton, gli ‘Spurs’ hanno optato per l’esonero dell’allenatore portoghese. Lo ‘Special One’ dice così addio alla Premier League ancora una volta e torna sulla piazza: per lui le voci già impazzano ed una arriva dalla Spagna. C’è il Valencia – come riporta ‘elgoldigital.com’ – che potrebbe pensare a lui come allenatore del rilancio.

La squadra sta vivendo una stagione complicata ma il magnate Peter Lim è pronto a ripartire in grande stile, affidando il nuovo progetto tecnico proprio a Mourinho. Secondo il patron del Valencia, il manager portoghese avrebbe le qualità per far rendere al meglio i calciatori presenti in rosa. A sponsorizzare il ritorno in Spagna dell’ex allenatore del Real Madrid ci sarebbe Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio di Perez su Ronaldo | La scelta del Real Madrid

Calciomercato Juventus, Ronaldo e Mourinho di nuovo insieme?

Proprio la regia di Mendes dietro il possibile arrivo di Mourinho al Valencia potrebbe aprire la strada ad una suggestione: il ritorno insieme dello ‘Special One’ con Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha incassato la decisione di Perez di non puntare di nuovo su di lui, ma la sua permanenza alla Juventus è in dubbio.

Mendes potrebbe muoversi per riunire a Valencia Mou e CR7 che hanno già lavorato insieme a Real Madrid. Una suggestione resa quasi impossibile dall’esborso economico che comporterebbe l’arrivo di Ronaldo per il Valencia.