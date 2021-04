Il Milan fa i conti con la decisione presa dal calciatore: accostato anche alla Juventus, si è offerto gratis al Real Madrid

L’esplosione della bomba Superlega ha cancellato in un colpo solo tutti gli altri discorsi intorno al calcio. Campo e mercato sono passati in secondo piano, anche se gli addetti ai lavori non si sono certo fermati. Non lo può fare il Milan che a breve è chiamato a risolvere la delicata questione rinnovi.

Oltre a quello di Donnarumma, c’è da trovare un accordo con Calhanoglu per evitare che il turco vada via a zero. La distanza tra domanda e offerta resta di un milione di euro e la situazione ha spinto Maldini a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituti. Senza novità nelle prossime settimane, il trequartista turco potrebbe andare via a parametro zero: per lui c’è anche l’interesse della Juventus che deve però cedere prima Ramsey o Rabiot.

Calciomercato Milan, Calhanoglu si offre al Real Madrid

Rossoneri e bianconeri devono fare i conti anche con i club esteri. In particolare, secondo quanto riferisce ‘dondiario.com’, Calhanoglu si sarebbe proposto al Real Madrid. Il turco, che ha in cima alla sua priorità il Milan, vorrebbe vestire la maglia del club spagnolo in caso di addio ai rossoneri.

Per questo si sarebbe offerto, ricevendo in cambio una richiesta di tempo. La società guidata da Florentino Perez vuole rifletterci su: il presidente vuole dal mercato almeno un paio di colpi importanti, ma anche qualche arrivo low cost in caso di cessioni. Calhanoglu potrebbe essere tra questi: il Real ha apprezzato la mossa del turco, ma non ha preso alcun impegno, lasciando il calciatore libero di legarsi ad un altro club.