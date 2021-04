Il rinnovo di Varane non sarebbe al momento una priorità per il Real Madrid. Manchester United, PSG e Chelsea in pressing sul difensore francese

Non solo la grana sul rinnovo di Sergio Ramos per il Real Madrid, con Florentino Perez che intanto ha allontana un ritorno di Cristiano Ronaldo alla ‘Casa Blanca’. Il presidente merengue è uno dei principali promotori della Superlega, ma deve fare i conti anche con alcune spine nella rosa a disposizione di Zidane. Ramos sembra al momento lontano dal nuovo accordo e al capitano si aggiungono anche i problemi per il prolungamento di Raphael Varane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, triplo pericolo per Varane: gli scenari

Il difensore francese è in scadenza nel giugno 2022 e i colloqui per il rinnovo sarebbero attualmente in altomare come scrive il quotidiano ‘AS’. Il campione del mondo non avrebbe ricevuto ancora un’offerta soddisfacente sulla durata e l’ingaggio per nuovo accordo, con le altre big d’Europa alla finestra e attente agli scenari sul futuro del classe ’93. Di recente Varane è stato avvicinato anche alla Juventus ma sarebbero in particolare Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain a fare sul serio per il nazionale transalpino in caso di rottura con il Real Madrid. Zidane spingerebbe per la riconferma di uno dei suoi pilastri, mentre Florentino Perez non lo avrebbe messo adesso tra le priorità.

Senza la fumata bianca il Real sarebbe costretto a mettere sul mercato il difensore già questa estate per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. E inevitabilmente si abbasserebbe e di molto il prezzo del cartellino di Varane, attualmente valutato 70 milioni di euro.