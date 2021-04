Calciomercato Inter, pericolo Lukaku | 100 milioni per l’addio

Romelu Lukaku resta l’oggetto dei desideri del Manchester City di Guardiola. I ‘Citizens’ potrebbero preparare una super offerta per il centravanti belga

La Superlega cambierà inevitabilmente gli scenari del calcio mondiale e dei club fondatori, tra cui figura anche l’Inter. Con la nascita della nuova competizione può ribaltarsi la situazione in seno alla società nerazzurra, con la difficile situazione economica che ha costretto Suning a cercare nuovi acquirenti negli ultimi mesi. La Superlega può ribaltare le carte in tavola sulla proprietà interista e si attendono prossimamente nuovi sviluppi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Inter, pericolo Guardiola per Lukaku: super offerta

Intanto sul campo l’Inter continua la corsa verso lo scudetto, sempre più vicino dopo il prezioso pareggio sul campo del Napoli. Eriksen si è sbloccato nel match del ‘Maradona’, ma l’alfiere principe della corazzata di Antonio Conte rimane ovviamente Romelu Lukaku. Trascinatore dei nerazzurri e non solo per i numeri in fase realizzativa, con il colosso belga dietro soltanto a Cristiano Ronaldo nella classifica cannonieri con 21 centri messi a referto. Quella composta da Lukaku e Lautaro Martinez è una delle coppie più prolifiche d’Europa, con le big di Premier League che si sarebbero rifacendo sotto per l’ex centravanti dello United. Nello specifico sarebbe soprattutto il Manchester City a fare la corte a Lukaku, forte dell’interesse dell’estimatore Guardiola. Il tecnico catalano vorrebbe nelle sue fila un profilo offensivo dalle caratteristiche del classe ’93 per sostituire Aguero, che a fine stagione lascerà l’Ethiad Stadium a parametro zero.

Secondo ‘Sky Sport’ il City farebbe sul serio per Lukaku e potrebbe preparare un’offerta intorno ai 100 milioni per cercare di strapparlo all’Inter. Da Viale della Liberazione non arrivano però segnali per un eventuale addio del bomber che resta incedibile per la dirigenza nerazzurra.