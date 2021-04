CMIT TV | TG Fantacalcio e Superlega: segui la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 19 con i principali temi del momento tra Superlega, Fantacalcio e calciomercato

Torna un nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG su tutti i canali social di Calciomercato.it, per parlare di tutti i principali temi di giornata. Il focus della diretta sarà chiaramente sulla Superlega e le sue analogie con il basket ma si parlerà tanto anche di fantacalcio. Stasera, infatti, si torna in campo e proveremo a rispondere alle vostre domande. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

