La contromossa della UEFA per contrastare la Superlega potrebbe essere già pronta. Secondo quanto riportato da ‘Bloomberg’, la federazione europea sarebbe in trattativa con Centricus Asset Management, per un finanziamento da sei miliardi di euro.

Tantissimi soldi che servirebbero a supportare la nuova UEFA Champions League, a partire dal 2024, e chiaramente a dare una risposta chiara ai club che la notte scorsa hanno dato vita alla Superlega. Ad oggi, però, non c’è alcuna certezza affinché l’affare riesca ad andare in porto. L’azienda Centricus, che gestisce asset per più di 30 miliardi di dollari, è stata fondata nel 2016 Nizar Al-Bassam e da Dalinc Ariburnu.