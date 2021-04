La Superlega ha suscitato numerose polemiche e altrettante critiche: le magliette dei calciatori del Leeds prima della gara con il Liverpool

Un vero e proprio cataclisma. L’annuncio della creazione della Superlega ha stravolto il mondo del calcio. Tante le proteste con la maggioranza dei tifosi fortemente contrari alla nascita di questo nuovo torneo, così come i club non partecipanti. Una presa di posizione è arrivata questa sera prima di Leeds-Liverpool. I calciatori di Bielsa durante il riscaldamento hanno indossato delle magliette che non lasciavano dubbi sul giudizio dell’iniziativa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Earn it” sotto il logo della Champions League per dire che la partecipazione alle competizioni più importanti va guadagnata sul campo. Su altre t-shirt, invece, compariva la frase: “Football is for fan”. Un messaggio che non ha bisogno di traduzione.