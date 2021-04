Superlega, Governo UK: “Pronti a bloccarla in qualsiasi modo”

Il Ministro dello Sport del Governo UK durissimo sulla nuova competizione: “Faremo tutto il possibile per proteggere il calcio nazionale”

Dopo le dichiarazioni di Boris Johnson, il Governo del Regno Unito ha espresso una nuova presa di posizione molto forte contro la creazione della Superlega. Questa volta ad esporsi in maniera chiara e netta contro la nuova competizione europea è stato il Ministro dello Sport Oliver Dowden, intervenuto al Parlamento britannico: “Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione sul tavolo per evitare che accada”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Inoltre, il Ministro dello Sport britannico ha aggiunto: “Stiamo esaminando ogni opzione dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza ed i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. In parole povere, rivedremo tutto ciò che il governo fa per supportare questi club”. Infine, Dowden ha chiosato: “Faremo tutto il necessario per proteggere il nostro gioco nazionale”