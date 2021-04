Superlega, dal Sorrento al rifiuto del Leganes | Il web si scatena

Inevitabile che il web si scateni in momenti come questi: ecco alcuni dei tweet sull’istituzione della Superlega

La notizia della Superlega ha sconvolto il mondo del calcio, ma l’ironia anche in temi seri come questo non può mancare. Il web si è scatenato con dei tweet e dei video. Alcuni simpatici, altri meno. Ma una raccolta è d’obbligo se si vuole sdrammatizzare in un momento di guerra tra le principali istituzioni calcistiche. C’è chi ha descritto come sarà la finale di Champions League del 2026, tra Burnley ed Eibar. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Burnley vs Eibar Champions League final 2026 #SuperLeague pic.twitter.com/XcHqer4k6y — Troll Sports (@TroIISports) April 19, 2021

Tanti i commenti sul ruolo di Agnelli in questa vicenda.

Agnelli e Perez durante Juventus vs Real Madrid pic.twitter.com/zwxgmzYXom — Dario (@Roxas_223) April 18, 2021

Agnelli che dice “sono solo voci” a Ceferin poi spegne il telefono e va a creare la SuperLega, diventando vicepresidente pic.twitter.com/EE6Hz36aIS — Elena 🦦🍂 (@CodenameEE6) April 19, 2021

Agnelli fuoriclasse assoluto, non appena ha capito che rischiavano di non andare in CL ha startato la superlega pic.twitter.com/xvSLDdN9bw — Lord Jack (@_LordJack) April 18, 2021

E mentre Ceferin e Agnelli non se le mandano a dire tra conferenze e comunicati, c’è chi ha un paragone piuttosto iconico per descrivere il momento.

Qui ridiamo e scherziamo ma questa notte è paragonabile al 14 Luglio 1789 #SuperLeague #SUPERLEGAEUROPEA — alessio (@alei1004) April 19, 2021

I commenti del web sulla Superlega

La tredicesima squadra, quarta italiana dopo Juventus, Inter e Milan, sarà il Sorrento Calcio. Lo ha comunicato lo stesso club campano con un tweet.

COMUNICATO | Il Sorrento 1945 comunica che parteciperà alla #SuperLeague. — Sorrento 1945 (@sorrentocalcio) April 18, 2021

Se c’è un Sorrento che accetta, c’è un Leganes che rifiuta la partecipazione alla Superlega pur non aver mai ricevuto l’invito.

📃COMUNICADO OFICIAL I El C.D. Leganés rechaza participar en la Superliga. Por favor. No insistan. Mañana tenemos un partido muy importante #LeganésPonferradina Gracias. pic.twitter.com/JBrbBYmokA — C.D. Leganés (@CDLeganes) April 18, 2021

E il parere di alcuni tifosi vede la Conference League come il futuro del calcio europeo. La coppa più bella del mondo.

Comunque alla fine la Superlega si farà, la Champions League diventerà una specie di Europa League, l’Europa League diventerà una specie di Conference League, la Conference League diventerà LA COSA PIU’ BELLA DEL MONDO QUANDO SI COMINCIA NON VEDO L’ORAAAA — Valerio Nicastro (@valerionicastro) April 18, 2021

West Ham and Real Betis when they face each other in the Champions League final next season … pic.twitter.com/HmZJNj7AJG — ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2021

Si chiude con ESPN che pronostica la finale di Champions League della prossima stagione tra West Ham e Real Betis e la reazione dei due club. Insomma, non resta che fare dell’ironia.