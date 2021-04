La nascita della Superlega ha scatenato le reazioni da parte di tifosi, club e addetti ai lavori. Intanto arriva una smentita ufficiale del Verona

Il mondo del calcio è in subbuglio per la nascita della Superlega, che si appresta a dare evidenti scossoni all’attuale organizzazione dello sport come è stato concepito in tanti anni. Inter, Juventus e Milan saranno le italiane a prenderne parte, e stamattina secondo quanto riporta ‘Repubblica’ si è parlato di Atalanta, Cagliari e Verona che addirittura avrebbero votato per l’esclusione delle tre big dalla Serie A.

Eventualità immediatamente smentita ufficialmente dal Verona con un comunicato: “Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito”.