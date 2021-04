Serie A, arbitri 32esima giornata | Di Bello per il big match

Le ultime news Serie A registrano le designazioni degli arbitri della trentaduesima giornata. Di Bello per Napoli-Lazio

Sono stati designati gli arbitri della 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno, che andrà in scena tra domani e giovedì. L’anticipo tra Verona e Fiorentina sarà diretto da Prontera, mentre il testacoda tra Juventus e Parma è stato affidato a Giacomelli. Per i due big match in posticipo tra Roma e Atalanta prima e per Napoli e Lazio poi, sono stati scelti rispettivamente Calvarese e Di Bello. Ecco tutti gli accoppiamenti:

VERONA – FIORENTINA Martedì 20/04 h. 20.45

PRONTERA

PASSERI – LOMBARDI

IV: AYROLDI

VAR: ORSATO

AVAR: LO CICERO

MILAN – SASSUOLO h. 18.30

SACCHI

BACCINI – CECCONI

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI

BOLOGNA – TORINO h. 20.45

MARINI

CARBONE – CAPALDO

IV: RAPUANO

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO

CROTONE – SAMPDORIA h. 20.45

PATERNA

PERETTI – AVALOS

IV: PEZZUTO

VAR: DOVERI

AVAR: DE MEO

GENOA – BENEVENTO h. 20.45

PAIRETTO

DI VUOLO – PALERMO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – PARMA h. 20.45

GIACOMELLI

PAGANESSI – BERTI

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: DI IORIO

SPEZIA – INTER h. 20.45

CHIFFI

LONGO – BOTTEGONI

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

UDINESE – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

MELI – PAGNOTTA

IV: ABBATTISTA

VAR: MARESCA

AVAR: TOLFO

ROMA – ATALANTA Giovedì 22/04 h. 18.30

CALVARESE

VIVENZI – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: FABBRI

AVAR: DEL GIOVANE

NAPOLI – LAZIO Giovedì 22/04 h. 20.45

DI BELLO

ALASSIO – TEGONI

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI