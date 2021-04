E’ arrivato il responso sulle condizioni di Federico Chiesa dopo l’infortunio muscolare nel match tra Atalanta e Juventus. Il numero 22 ko contro il Parma

Piove sul bagnato in casa Juventus dopo la sconfitta nello scontro Champions contro l’Atalanta. Andrea Pirlo perde Federico Chiesa, vittima di un infortunio muscolare ieri nel secondo tempo e costretto alla sostituzione con Danilo. Il numero 22 salterà sicuramente il prossimo match di mercoledì sera contro il Parma e rischia seriamente di non essere disponibile neanche per la successiva gara di domenica in casa della Fiorentina, sua ex squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il comunicato della Juve sulle condizioni del talento classe ’97, che in mattinata si era sottoposto agli esami del caso: “Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J-Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato una elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra. Verrà rivalutato nei prossimi giorni”.