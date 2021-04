Chiesa ha rimediato un infortunio muscolare nel match perso dalla Juventus contro l’Atalanta. L’ex Fiorentina questa mattina presente al J-Medical per gli esami strumentali

Andrea Pirlo incrocia le dita per le condizioni di Federico Chiesa. Il talento bianconero si è fermato ieri durante il match perso in casa dell’Atalanta, costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa per un problema alla gamba sinistra. L’ex Fiorentina dopo un allungo in profondità ha avvertito un fastidio muscolare ed ha chiesto subito il cambio per non peggiorare la situazione.

Come già raccolto ieri da Calciomercato.it, questa mattina Chiesa ha raggiunto il J-Medical per sottoporsi a tutti gli esami del caso e valutare nel dettaglio l’infortunio rimediato nella sfida del ‘Gewiss Stadium’. Controlli durato in tutto circa 30 minuti, con il responso degli accertamenti che sarà reso noto nelle prossime ore dalla società bianconera. Pirlo e la Juve si augurano che il problema sia di poco conto, con il numero 22 che rischia comunque di saltare il match del turno infrasettimanale di campionato contro il Parma, in programma mercoledì sera all’Allianz Stadium.

Se il problema muscolare fosse invece più grave del previsto, Chiesa a quel punto oltre alla sfida con i ducali rischierebbe di marcare visita anche per l’incrocio di domenica al ‘Franchi’ con la Fiorentina, sua ex squadra.