Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 31esima giornata. Da Inter e Napoli a Juventus, Roma e Torino: la classifica senza Var

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella trentunesima giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto i direttori di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Nell’anticipo di sabato tra Cagliari e Parma, Valeri cancella il rigore concesso ai sardi: il tocco col braccio di Pezzella su cross di Zappa non è punibile. Massa concede, invece, il gol della Roma contro il Torino: Mayoral non è in fuorigioco. Non lo è nemmeno Mertens nel posticipo tra Napoli e Inter, ecco perché Doveri deve rivedere al monitor il contatto tra De Vrij e Zielinski che non è da rigore. Ma la partita chiave per il Var è quella tra Lazio e Benevento: Ghersini prima convalida l’autogol di Depaoli perché Immobile è in posizione regolare, poi decreta i rigori per i falli di Gaich su Milinkovic-Savic e di Marusic su Ionita, infine annulla la rete di Lapadula per precedente irregolarità di Caldirola.

LEGGI ANCHE >>> SuperLega: chiesta l’esclusione di Inter, Juve e Milan dalla Serie A!

Serie A, dodicesima giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Crotone-Udinese 1-2

Sampdoria-Verona 3-1

Sassuolo-Fiorentina 3-1

Cagliari-Parma 5-3

Milan-Genoa 2-1

Atalanta-Juventus 1-0

Bologna-Spezia 4-1

Lazio-Benevento 4-3

Torino-Roma 3-0

Napoli-Inter 1-1

CLASSIFICA REALE: Inter punti 75, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 60, Lazio* 58, Roma 54, Sassuolo 46, Verona 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Genoa 32, Spezia 32, Torino* 30, Fiorentina 30, Benevento 30, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15.

* Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 74, Juventus 67, Milan 64, Atalanta 63, Napoli 58, Roma 55, Lazio* 51, Sassuolo 46, Verona 41, Bologna 39, Sampdoria 38, Udinese 37, Torino* 37, Fiorentina 35, Spezia 32, Genoa 31, Cagliari 26, Benevento 24, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno