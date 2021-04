La GEV Sport, l’agenzia che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, ha fatto chiarezza dopo le notizie della mattinata: nessun rifiuto di rinnovo da parte dell’attaccante. Ecco cosa è successo

Il futuro di Lorenzo Insigne resta tutto da scrivere. L’attaccante esterno ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ma non è ancora tempo di parlare di rinnovo. Le parti sono, infatti, concentrate sul finale di stagione, che può valere la qualificazioni in Champions League.

In questi giorni, però, si sta parlando parecchio di Insigne, anche perché l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, ha fatto visita al Milan. Come raccontato, il club rossonero ha manifestato il proprio apprezzamento per l’attaccante ma nulla più, almeno per il momento.

Calciomercato Napoli, nessun rifiuto di Insigne

In mattinata, poi, si è parlato di un Insigne che avrebbe rifiutato la proposta di prolungamento da parte di Aurelio De Laurentiis. Pochi minuti fa, la GEV Sport, l’agenzia che cura gli interessi dell’attaccante, ha smentito tutto: “L’agenzia si trova costretta per l’ennesima volta – si legge – a smentire quanto scritto oggi su un noto quotidiano nazionale. Circa la situazione di Lorenzo non c’è stato nessun incontro con il Napoli e di conseguenza nessun rifiuto. Con la speranza di non dover intervenire di nuovo sulla vicenda, uniti verso un unico obiettivo”.