Calciomercato Milan, bivio Scamacca | Maldini ci prova: prezzo e scenari

Il Milan si divide tra campo e calciomercato. I rossoneri proseguono la corsa in Serie A, ma pianificano la caccia al bomber: bivio per Maldini in attacco

Il Milan è in piena lotta per entrare in Champions League. Ieri la squadra di Stefano Pioli ha portato a casa tre punti essenziali per muovere ancora una volta in avanti la classifica e blindare il secondo posto. Il gruppo di squadre in corsa per partecipare alla massima competizione europea ora è folto, con Napoli e Lazio che spingono dal basso. Proprio per questo, la concentrazione dovrà necessariamente restare alta fino alla fine ma con un occhio al calciomercato.

Maldini, infatti, pianifica con grande oculatezza la prossima stagione e ha messo in cantiere l’acquisto di un bomber che possa rinfoltire il reparto offensivo. Tra i nomi principali messi nel mirino dal dirigente rossonero c’è sicuramente Gianluca Scamacca. Si tratta di calciatore di grande prospettiva e caratterizzato da un bagaglio tecnico non indifferente. Il futuro del bomber resta in bilico con scenari inevitabilmente legati alle big: le ultime indiscrezioni di mercato e le prospettive che si intrecciano con la campagna acquisti rossonera.

Calciomercato Milan, Scamacca nel mirino: il prezzo si alza, gli scenari

Ieri si è sentita ancora una volta l’assenza di Zlatan Ibrahimovic al centro dell’attacco del Milan. Lo svedese non ha un vero e proprio sostituto in rosa, con Mario Mandzukic che andrà valutato al termine della stagione e Rafael Leao che è sembrato sacrificato in quella posizione. Occhio, quindi, all’acquisto di una nuova punta e in tal senso da mesi piace il profilo di Scamacca.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, non si tratterebbe, però, di un affare di realizzazione così semplice. Nonostante ieri sia arrivato uno sfortunato autogol, che ha scatenato non poche ironie sui social, il prezzo del calciatore è lievitato nelle ultime settimane. E’ un calciatore nel mirino e che il Milan già in passato ha tentato in diverse occasioni di portare a casa, ma ora vale sui 30 milioni di euro. Incombe inoltre, il pericolo di un’asta che potrebbe tagliare fuori i rossoneri dalla corsa. Per questo, ora Maldini è al bivio: tentare l’affondo a costi più elevati o abbandonare la pista.