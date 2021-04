In casa Milan va ancora risolta la questione legata al rinnovo di Gigio Donnarumma. L’affare si complica e la Juventus potrebbe approfttarne

Altra vittoria importante per il Milan che ieri ha trovato il successo casalingo contro il Genoa, allungando sulla Juventus e accorciando il gap in classifica dall’Inter. La lotta al titolo appare comunque complicata, mentre al netto della questione Superlega, la dirigenza meneghina è da tempo al lavoro sul caso Donnarumma. Il contratto in scadenza dell’estremo difensore classe 1999 è sempre il tema caldo per il Milan, che è a caccia di un’intesa sempre più complessa dal punto di vista economico con Raiola. Alla finestra rimane invece la Juventus di Agnelli, che qualora si presentasse la giusta occasione sarebbe pronta a coglierla.

Calciomercato Juventus, assalto a Donnarumma: cifre per l’accordo

In caso di mancato rinnovo contrattuale col Milan il futuro di Donnarumma potrebbe essere ancora in Italia, proprio alla Juventus. I bianconeri lo monitorano da tempo, e secondo quanto sottolineato da Giordano Mischi ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ci sarebbe addirittura un accordo totale: “Una fonte certa mi ha assicurato che è già stato trovato l’accordo totale tra Donnarumma e la Juventus”. Dal punto di vista delle cifre e dei dettagli: “Lo stipendio sarà di 9,5 milioni di euro a stagione, mentre a Raiola andranno 20 milioni di euro, di cui una parte al padre di Gigio, Alfredo”.

Cifre monstre per un affare che smuoverebbe sin da subito la prossima finestra di calciomercato estivo in Serie A.