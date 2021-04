Lo Scudetto si avvicina sempre di più, ma si addensano nubi nere sul futuro dell’Inter: nel mirino Conte e Marotta

Con il pareggio esterno contro il Napoli, l’Inter ha fatto un altro passo deciso verso la conquista dello Scudetto, il diciannovesimo della storia, che interromperà la striscia di nove vittorie consecutive del campionato di Serie A della Juventus. Grande merito va attributo all’allenatore Antonio Conte che ha messo in riga non solo la sua ex squadra, ma anche i cugini del Milan e tutte le altre pretendenti al titolo, con un percorso netto fatto di tante vittorie. Alla fine del match di ieri al ‘Maradona’, lo stesso trainer salentino ha parlato di futuro, societario in particolare, lasciando presagire qualche possibile cambiamento importante. E, secondo Marco Tardelli, anche la sua posizione è in bilico: “Conte potrebbe anche andar via a fine campionato dall’Inter. Ci sono delle richieste dalla Premier League che possono far gola ad Antonio”, le parole del campione del Mondo del 1982 a ‘La Domenica Sportiva’.

Calciomercato Inter, Marotta torna alla Juventus? Le ultime

Altro importante protagonista di questa cavalcata nerazzurra è, senza ombra di dubbio, l’amministratore delegato del club di Suning, Beppe Marotta. Anche lui ex juventino, ha saputo trasformare in poco tempo la squadra con acquisti e operazioni di assoluto valore. Ma, nello stesso tempo, da diverse settimane si vocifera di quello che sarebbe un clamoroso ritorno proprio alla Juventus. “L’incertezza societaria all’Inter, potrebbe generare il possibile addio di Marotta – le parole del giornalista Ciro Venerato a ‘La Domenica Sportiva – John Elkann resta un suo convinto estimatore”. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Marco Tardelli sull’argomento: “La Juve ha sbagliato a mandarlo via. Credo ci possa anche essere una conclusione positiva per un eventuale ritorno“. Tutte indiscrezioni che andranno verificate nei prossimi mesi, mentre la Milano nerazzurra si prepara a godere e a festeggiare, restrizioni permettendo, il ritorno alla vittoria in Italia dopo ben undici anni.