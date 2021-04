Voti e tabellino del primo tempo di Torino-Roma, match valido per la 31esima giornata della Serie A

La Roma va al riposo in vantaggio sul campo del Torino, grazie al gol di Borja Mayoral a inizio partita. Il Var convalida la rete, lo spagnolo era in posizione regolare. Ma i granata reagiscono e giocano oggettivamente meglio dei giallorossi, creando tantissime occasioni. Manca lucidità e precisione nell’ultimo passaggio, che però mancano anche alla Roma in contropiede, soprattutto nei piedi di Pedro che cestina diversi contropiedi che potevano far assumere al risultato una forma più tonda.

Torino

Milinkovic-Savic 6

Izzo 6,5

Nkoulou 6

Bremer 6,5

Vojvoda 6

Lukic 6

Mandragora 6,5

Ansaldi 6,5

Verdi 6

Sanabria 6

Belotti 6

All.: Nicola 6,5

Roma

Mirante 6,5

Fazio 5,5

Cristante 6

Ibanez 6,5

Reynolds 5,5

Villar 5,5

Veretout 6

Bruno Peres 6

Perez 5

Pedro 5

Borja Mayoral 6,5

All.: Fonseca 6

Arbitro: Massa 6

IL TABELLINO DI TORINO-ROMA

Marcatori: 3′ Mayoral

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti.

A disp.: Sava, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Baselli, Gojak, Linetty, Rincon, Bonazzoli, Zaza.

All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Villar, Veretout, Bruno Peres; Perez, Pedro; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Jesus, Santon, Karsdorp, Calafiori, Diawara, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Massa

Assistenti: Tegoni-Vecchi

IV Uomo: Prontera

Var: Guida

AVar: Alassio