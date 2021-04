Torino-Roma, risentimento muscolare per Pedro | Sostituito all'intervallo

Risentimento muscolare per Pedro nel corso della prima frazione di Torino-Roma: Fonseca lo sostituisce all’intervallo con Mkhitaryan

È una Roma con tanto turnover quella che si è presentata contro il Torino, ma a sbloccare il risultato sono proprio i giallorossi dopo appena 3′. Tacco di Pedro per Borja Mayoral che si invola verso la porta difesa da Milinkovic-Savic e trova la rete. Proprio lo spagnolo, in versione assist-man ad inizio gara, ha dovuto lasciare il campo all'intervallo per un risentimento muscolare.

Dopo l’assist, in realtà, Pedro era stato uno dei peggiori tra i giallorossi. Al suo posto, al rientro in campo dopo l’intervallo, Paulo Fonseca si è affidato all’esperienza ed ai guizzi di Mkhitaryan. Le condizioni dello spagnolo ex Barcellona verranno approfondite nei prossimi giorni con esami specifici.