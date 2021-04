Serie A, risultati delle 15 | La Dea stende la Juve, Lazio col brivido

I risultati delle gare delle 15 in Serie A: i dettagli su Atalanta-Juventus, Lazio-Benevento e Bologna-Spezia

Partite al cardiopalma nel pomeriggio di Serie A. La Juventus perde lo scontro diretto in chiave Champions League contro l’Atalanta, grazie al gol di Malinovsky dalla distanza al’87esimo minuto. Il Bologna travolge lo Spezia con l’uragano Svanberg, mentre Lazio e Benevento danno spettacolo: all’Olimpico finisce 5-3 per i biancocelesti. Il club capitolino va sul 3-0 nel primo tempo, ma i sanniti iniziano la propria rimonta nella ripresa e nel finale sfiorano a più riprese il pareggio, ma la chiude Immobile al 97′. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINI E CLASSIFICA:

Atalanta-Juventus 1-0: 87′ Malinovsky

Lazio-Benevento 5-3: 10′ aut. Depaoli (L), 20′ Immobile (L), 36′ rig. Correa (L), 45′ Sau (B), 48′ aut. Montipo (B), 63′ rig. Viola (B), 85′ Glik (B), 97′ Immobile (L)

Bologna-Spezia 4-1: 12′ rig. Orsolini (B), 18′ Barrow (B), 34′ Ismajili (S), 54′, 60′ Svanberg (B)