Roma, difesa di Fonseca da horror | Troppi gol subiti dopo 31 giornate

La Roma di Paulo Fonseca ha dimostrato di essere una squadra ricca di alti e bassi: questi ultimi, soprattutto in difesa

Altalena è la parola giusta per descrivere la stagione della Roma fino a questo momento. La squadra di Paulo Fonseca ha portato avanti il nome dell’Italia nelle competizioni europee. E’ bene ricordare che è l’unica squadra della Serie A presente nelle semifinali di una competizione tra Champions ed Europa League. Ma se la Coppa è diventata un sogno lo deve anche a una solidità difensiva che in campionato spesso non c’è stata. E questo influirà inevitabilmente sul piazzamento finale.

Roma, difesa colabrodo: troppi i gol subiti

Alcune stagioni della Roma americana hanno dimostrato come, grazie all’allenatore e agli uomini scelti -sul mercato e non-, si possa avere una difesa da scudetto. La Juventus dell’ultimo decennio è stata una squadra ingiocabile, ed è soprattutto per questo che non sono arrivati dei trofei. Negli ultimi anni, però, c’è stata un’inversione di tendenza nei gol subiti. Tre anni consecutivi in cui i giallorossi hanno subito dai 43 gol in su. Di seguito, i dati della difesa della Roma dopo 31 giornate di campionato con relativo piazzamento finale in Serie A.

2020-21 Fonseca 44 gol subiti (sul campo): da definire

2019/20 Fonseca 43: 6° posto

2018/19 Di Francesco/Ranieri 49: 6° posto

2017/18 Di Francesco 26: 3° posto

2016/17 Spalletti 26: 2° posto

2015/16 Garcia/Spalletti 32: 3° posto

2014/15 Garcia 23: 2° posto

2013/14 Garcia 17: 2° posto

2012/13 Zeman/Andreazzoli 52: 6° posto

2011/12 Luis Enrique 41: 7° posto

Col 3-1 subito contro il Torino, la Roma è riuscita a far peggio rispetto alla scorsa stagione in gol subiti. Non vengono considerati i tre gol del Bentegodi a tavolino nella prima giornata di campionato. Sembrano lontani i tempi in cui la difesa giallorossa era un vero e proprio bunker, come con Rudi Garcia o Luciano Spalletti. Il record negativo appartiene al tandem Zeman-Andreazzoli.

Fonseca ha fatto ottimamente in Europa League, ma i troppi gol subiti in Serie A hanno pregiudicato -e lo faranno anche in questa stagione- il cammino per arrivare in Champions. Una zavorra che dovrà risolvere Tiago Pinto insieme ai Friedkin, che si affideranno a un nuovo allenatore. E anche a un nuovo portiere, visto che negli anni i giallorossi sono passati dal duo Alisson/Szczesny a Mirante/Pau Lopez.