Le pagelle e il tabellino di Lazio-Benevento fornito da Calciomercato.it; Immobile show, Montipò croce e delizia

La Lazio batte il Benevento per 5 a 3 nella 31a giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i biancocelesti vincono una sfida ricca di emozioni contro i giallorossi: Immobile segna e sbaglia un rigore, autogol di Depaoli.

Lazio

Reina 6 – Bene nelle uscite alte. Incolpevole sui gol di Sau e Glik. Spiazzato da Viola dagli 11 metri.

Marusic 5,5 – Si muove bene nel centra-destra della difesa, ma provoca un rigore con una sbracciata in area.

Acerbi 5,5 – Ordinaria amministrazione per buona parte della gara. Glik lo sovrasta su calcio d’angolo.

Radu 6 – Si fa vedere di testa sulle palle inattive. Ci mette l’esperienza.

Lazzari 6 – Torna titolare dopo la squalifica. Attacca quando serve.

Milinkovic-Savic 6,5 – Suo l’assisto per il 2-0 di Immobile.

Leiva 6 – Una diga davanti la difesa. Pressing molle su Sau che conclude a rete. Dal 57’ Parolo 5,5 – Al piccolo trotto.

Luis Alberto 6 – Qualità nel mezzo. Cerca il dai e vai con i compagni. Dal 70’ Akpa Akpro 5,5 – Entra e rimedia subito un giallo. Esce per problemi fisici. Dall’86’ Hoedt s.v.

Fares 6 – Tocca al volo per Immobile che di testa colpisce il legno. Dal 57’ Lulic 5,5 – Ci mette impegno e spirito di sacrificio.

Correa 7,5 – Indovina il corridoio per Immobile: azione che porta al gol del vantaggio. Si procura e realizza il rigore del 3-0. Propizia il 4-1. Dal 70’ Muriqi 5,5 – Prova a farsi vedere.

Immobile 7,5 – Pizzica il palo di testa da ottima posizione. Tira in porta in scivolata: Depaoli chiude alla disperata e fa autogol. Segna il 2-0 portando a spasso la difesa del Benevento. Sbaglia un rigore. Sigla il 5-3 finale.

All. Farris 6,5 – Sostituisce Simone Inzaghi, positivo al Covid-19. Vittoria nel complesso meritata.

Benevento

Montipò 5 – Non può nulla sui primi tre gol e sull’ultimo. Frana su Correa, causando il penalty. Devia nella propria porta un tiro del “Tucu”. Para un rigore ad Immobile.

Depaoli 4,5 – Mette dentro nella sua porta con una sfortunata deviazione.

Glik 5,5 – Correa e Immobile lo sorprendono spesso alle spalle. Segna il gol del 4-3.

Barba 4,5 – Concorso di colpa in occasione dei gol.

Letizia 5 – In difficoltà quando Fares lo attacca. Dal 57’ Caldirola 5 – La sua spinta su Immobile costringe l’arbitro ad annullare il gol di Lapadula.

Insigne 5,5 – Ci prova con qualche cross. Manca in fase di interdizione.

Ionita 5,5 – Lotta su ogni pallone. Dal 77’ Iago Falque s.v.

Improta 5,5 – Un tiro ad incrociare sul fondo e un colpo di testa interessante, ma non bastano.

Schiattarella 5 – Affonda raramente nella metà campo avversaria. Dal 57’ Viola 6,5 – Spiazza Reina dal dischetto. Ingresso positivo.

Sau 6 – Tanto movimento. Il gol dell’1-3 è da applausi. Dal 46’ Dabo 5 – Non lascia il segno.

Gaich 4,5 – Servito poco e male. Quasi mai pericoloso. Commette un fallo su Milinkovic in area. Dal 57’ Lapadula 6 – Segna un gol, poi annullato per un fallo su Immobile da Caldirola sugli sviluppi di un angolo.

All. F. Inzaghi 5 – I suoi uomini non riescono ad arginare la forza offensiva della Lazio.

Arbitro Ghersini 5 – Convalida l’autogol di Depaoli con il check del Var. Decreta due rigori a favore della Lazio: uno per il fallo di Montipò in uscita bassa su Correa e uno per il calcio di Gaich a Milinkovic dopo l’on field review. Fischia un penalty anche per il Benevento, dopo aver consultato il Var, punendo una sbracciata di Marusic. Annulla una rete a Lapadula (sempre dopo aver rivisto l’azione) per un fato di Caldirola su Immobile.

Tabellino

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Farris

Benevento (4-4-2): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Insigne, Ionita, Improta, Schiattarella; Sau, Gaich. All. F. Inzaghi

Arbitro Ghersini (sez. Genova)

Reti: 10’ aut. Depaoli (B), 20’ Immobile (L), 36’ rig. Correa (L), 44’ Sau (B), 48’ aut. Montipò (L), 62’ Viola (B), 84’ Glik (B) , 96′ Immobile (L).

Note: Ammoniti: Montipò (B), Glick (B), Schiattarella (B), Parolo (L). Al 55’ Montipò (B) para il rigore di Immobile (L)