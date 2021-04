Il Barcellona sta lavorando al ritorno di Neymar: Laporta vuole ‘regalare’ a Messi il brasiliano per convincerlo a restare

ll Barcellona sta lentamente risorgendo. Nelle ultime 11 gare ha raccolto otto successi, con due grossi nei (la sconfitta nello splendido Clasico col Real e l’eliminazione col PSG), ma, finalmente, un’enorme gioia. Il 4-0 inflitto ieri all’Athletic in finale di Coppa del Re ha regalato sprazzi di Barça ‘viejo estilo’, con un Messi ispiratissimo e mai visto così felice negli ultimi mesi. La Coppa alzata ieri è stata la prima da capitano, una gioia che ha festeggiato quasi come una Champions.

I catalani considerano questo titolo l’inizio della loro rinascita, un processo che sperano di arricchire con la Liga a maggio (il primo posto dell’Atletico dista solo due punti) e, soprattutto, con una grande campagna acquisti in estate.

La crisi economica e i debiti del club impediscono di fare follie, ma Laporta, che ha portato con la sua elezione una grossa ventata di ottimismo, ha un piano. La sua priorità assoluta è convincere Leo Messi a restare, prospettiva che, come comunicato alla nostra redazione dall’entourage dell’argentino, ora la Pulga sta considerando sempre più seriamente.

Neymar: il colpo che prepara il Barcellona per convincere Messi

Per riuscirci, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il presidente ha fatto sapere che farà tutto il possibile per regalargli il compagno di squadra che più gli è mancato: Neymar. I catalani stanno lavorando al ritorno del brasiliano, un’operazione molto complessa, ma non irrealizzabile.

Laporta sta cercando nuove sponsorizzazioni e conta di aumentare gli introiti innanzitutto con una serie di cessioni. Umtiti, Junior Firpo, Coutinho, Braithwaite e Matheus Fernandes sono i sicuri partenti, ma per mettere a segno un colpo così importante servirà qualcosa in più. L’idea, dunque, è inserire nell’operazione con i parigini anche Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé, due attaccanti che non si sono mai ambientati come i culé speravano.

Il PSG potrebbe essere tentato da entrambi, visto che ha tra i suoi progetti dei prossimi mesi quello di acquisire il maggior numero possibile di talenti transalpini. La Francia vive una generazione straordinaria e il club di Al-Khelaifi vuole esserne protagonista. Il Barça batterà questa strada, consapevole delle difficoltà insormontabili per Haaland e della gioia che il ritorno di ‘O Ney’ causerebbe nel clan Messi. Con il brasiliano, la permanenza di Leo sarebbe assicurata. Laporta ci proverà.