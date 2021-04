Il primo tempo di Napoli-Inter vede protagonista in negativo un nerazzurro: dure le critiche dei tifosi sui social

Il Napoli ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol sull’Inter. Una rete nata da un pasticcio tra Handanovic e de Vrij su un cross senza pretese di Insigne. Proprio per questo il portiere sloveno è stato subissato di critiche da parte dei tifosi nerazzurri e non solo. C’è chi lo accusa di scansarsi e chi invoca subito la sua cessione e l’arrivo di Musso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco alcuni dei tweet su Handanovic:

Handanovic è chiaramente di origine partenopea #NapoliInter — Bobyno 🐱 (@shalafiea) April 18, 2021

Spero che la dirigenza stia guardando bene la partita. Andare a comprare subito Musso e tanti saluti al fenomeno sloveno.#NapoliInter #Handanovic — Massimo Balsamo (@Massimo_Balss) April 18, 2021

I pali del Napoli giocano decisamente meglio di Handanovic #NapoliInter — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) April 18, 2021

Handanovic si sta scansando. — Lucia la niña (@luciaespa8) April 18, 2021