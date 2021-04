Non c’è ancora Davide Calabria. Il terzino italiano non è stato convocato al pari di Antonio Donnarumma. Ecco perché

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Genoa, in programma a San Siro alle ore 12.30. Il tecnico dei rossoneri per l’occasione potrà contare praticamente su tutta la rosa. Presenti Romagnoli e Mandzukic, ancora out, invece, Daniel Maldini e Davide Calabria.

Tra i convocati non c’è nemmeno Antonio Donnarumma, indisponibile per un guaio muscolare all’adduttore destro.

Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

G. Donnarumma, Moleri, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Mandžukić, Rebić.