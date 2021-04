Il Milan supera il Genoa nel lunch match della 31esima di Serie A grazie all’autogol di Scamacca, Pioli resta in scia per la Champions

Nonostante la sofferenza nei minuti finali, il Milan di Stefano Pioli riesce a portare a casa la vittoria contro il Genoa di Davide Ballardini, arrivato con il coltello tra i denti nella città meneghina.

Ad aprire le danze, nel lunch match di San Siro è Ante Rebic al 13esimo del primo tempo, ma prima del duplice fischio a pareggiare i conti ci pensa Mattia Destro, su assist di Zajc. Al 68esimo, però, è Gianluca Scamacca a regalare la vittoria ai rossoneri. L’autogol dell’attaccante classe 1999, di proprietà della Juventus, tiene in scia il Milan per la corsa alla Champions League, portandola a 66 punti, più quattro sui bianconeri con una gara in meno, che oggi sono impegnati nella difficile sfida con l’Atalanta a Bergamo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

